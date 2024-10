Il Panathinaikos pagherà lo stipendio di George Baldock per aiutare sua moglie e sua figlia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Panathinaikos onorerà il contratto triennale di George Baldock per aiutare la moglie, rimasta vedova, a crescere la figlia della coppia. Il difensore classe 1993 è stato trovato senza vita nella sua piscina a Glyfada (Atene), all’interno della sua abitazione il 9 ottobre, proprio nel giorno del compleanno di sua figlia. A dare l’allarme è Sbircialanotizia.it - Il Panathinaikos pagherà lo stipendio di George Baldock per aiutare sua moglie e sua figlia Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ilonorerà il contratto triennale diperla, rimasta vedova, a crescere ladella coppia. Il difensore classe 1993 è stato trovato senza vita nella sua piscina a Glyfada (Atene), all’interno della sua abitazione il 9 ottobre, proprio nel giorno del compleanno di sua. A dare l’allarme è

Morte George Baldock - il Panathinaikos onorerà l’accordo triennale versando l’intero stipendio alla sua famiglia - Il 31enne non era stato chiamato dalla nazionale greca per gli impegni in Nations League. L’accadutoLo scorso 9 ottobre, il primo allarme era stato lanciato dalla moglie, che non riusciva più a contattarlo. Il Panathinaikos – club greco e ultima squadra del giocatore scomparso lo scorso 9 ottobre, tragicamente annegato mentre nuotava nella piscina della sua casa a Glyfada, ad Atene – verserà ... (Ilfattoquotidiano.it)

Il Panathinaikos pagherà tutto l’ingaggio di George Baldock alla sua famiglia : l’ultimo atto d’amore - Il bel gesto del Panathinaikos dopo la morte di George Baldock: donerà tutto lo stipendio del contratto triennale alla sua compagna e al figlio di un anno.Continua a leggere . (Fanpage.it)

George Baldock - difensore del Panathinaikos trovato morto in piscina. Nessuna aggressione - ma c’era una bottiglia di vodka vuota - Il difensore del Panathinaikos è stato trovato senza vita mercoledì sera nella piscina della sua casa di Glyfada, nel sud di Atene. La Federazione greca sull’accaduto ha dichiarato: “L’intera famiglia calcistica della Super League esprime il suo profondo dolore per la prematura perdita del difensore del Panathinaikos e della nostra Nazionale, George Baldock, ed estende le sue più sentite ... (Ilnapolista.it)