Lopinionista.it - Il complesso rapporto tra cultura e contemporaneità nell’Iperrealismo di Stjepan Šandrk

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’approccio attuale alla vita è veloce, rapido, sembra voler consumare in fretta gli attimi poiché subito dopo l’individuo deve spostare la propria attenzione verso altro da desiderare e da ottenere, questo sia nella quotidianità che nella fruizione della. Libri in formato digitale, dizionari on line, inducono le persone a soprassedere sui dettagli, ad andare rapidamente al nocciolo tralasciando quella lentezza che invece è fondamentale per fermare il tempo e perdersi nella contemplazione di un’opera d’arte, senza che essa diventi solo una cartolina della visita a un museo.