Il Benfica rischia di sparire da campionato e Champions: l’ex presidente accusato di aver corrotto altri club per truccare le partite (Di mercoledì 16 ottobre 2024) sparire dal calcio portoghese e da tutte le competizioni europee per almeno 6 mesi, con il rischio di essere sospesi fino a 3 anni. Questo è quanto potrebbe rischiare il Benfica dopo la richiesta del Pubblico Ministero portoghese. Il club, infatti, è sotto accusa per corruzione e frode fiscale nell’ambito di un processo che in Portogallo viene definito “caso e-mail“. Nello specifico, l’ex presidente del club Luis Filipe Vieira è accusato di diversi reati, tra cui quello di aver ideato un piano che mirava ad ottenere vantaggi attraverso il controllo di altri club che avrebbero reso la strada più facile negli scontri diretti durante il campionato. Lo stesso Filipe Vieira nel luglio 2021 era stato arrestato per presunti crimini di frode fiscale e riciclaggio: pochi giorni più tardi, si era poi dimesso dall’incarico di presidente del Benfica. Ilfattoquotidiano.it - Il Benfica rischia di sparire da campionato e Champions: l’ex presidente accusato di aver corrotto altri club per truccare le partite Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)dal calcio portoghese e da tutte le competizioni europee per almeno 6 mesi, con il rischio di essere sospesi fino a 3 anni. Questo è quanto potrebbere ildopo la richiesta del Pubblico Ministero portoghese. Il, infatti, è sotto accusa per corruzione e frode fiscale nell’ambito di un processo che in Portogallo viene definito “caso e-mail“. Nello specifico,delLuis Filipe Vieira èdi diversi reati, tra cui quello diideato un piano che mirava ad ottenere vantaggi attrso il controllo diche avrebbero reso la strada più facile negli scontri diretti durante il. Lo stesso Filipe Vieira nel luglio 2021 era stato arrestato per presunti crimini di frode fiscale e riciclaggio: pochi giorni più tardi, si era poi dimesso dall’incarico didel

Benfica – L’ex club di Neres rischia di essere bandito per sei anni - Rui Costa: L’Attuale Presidente e il Suo Ruolo nel Caso Rui Costa, attuale presidente del Benfica e ex fuoriclasse del Milan, si trova in una posizione delicata all’interno del “caso e-mail”. Considerazioni Finali Il “caso e-mail” continua a generare polemiche e tensioni all’interno del Benfica. (Terzotemponapoli.com)

Caso Benfica - il club : «Accuse di corruzione infondate - ci difenderemo» - Il comunicato ufficiale del Benfica dopo il caso che vede coinvolto il club con l’accusa di corruzione. Tutti i dettagli in merito Il Benfica, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha risposto alla richiesta della Procura di escludere il club dalle competizioni per corruzione. (Calcionews24.com)