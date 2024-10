I due volti di piazza Napoli. Zona tranquilla e sicura o dimora per senzatetto? (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un’ampia area verde divisa a metà dalla circonvallazione esterna: così si presenta piazza Napoli, un quadrato di piante e panchine fra Tortona, Solari e Giambellino. Da un lato del viale una giostra e una fontana da cui si dirama un piccolo canale. Dall’altro un’area giochi e due pergolati, di cui uno attorniato dal nastro di segnalazione della Polizia. Un po’ ovunque residenti con i cani e anziani sulle panchine, ma anche senzatetto e persone che bevono. Qui si incontrano mondi diversi, come diversa è la percezione dei residenti. Per un verso c’è chi la ritiene una Zona tranquilla, come Maria Buzzi, che da sessant’anni abita vicino: "Ci passo ogni giorno. Non è pericolosa, è solo più sporca". E così Roberto Genna, che lavora in un negozio alimentare: "È una bella Zona, priva (o quasi) di criminalità". Ilgiorno.it - I due volti di piazza Napoli. Zona tranquilla e sicura o dimora per senzatetto? Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un’ampia area verde divisa a metà dalla circonvallazione esterna: così si presenta, un quadrato di piante e panchine fra Tortona, Solari e Giambellino. Da un lato del viale una giostra e una fontana da cui si dirama un piccolo canale. Dall’altro un’area giochi e due pergolati, di cui uno attorniato dal nastro di segnalazione della Polizia. Un po’ ovunque residenti con i cani e anziani sulle panchine, ma anchee persone che bevono. Qui si incontrano mondi diversi, come diversa è la percezione dei residenti. Per un verso c’è chi la ritiene una, come Maria Buzzi, che da sessant’anni abita vicino: "Ci passo ogni giorno. Non è pericolosa, è solo più sporca". E così Roberto Genna, che lavora in un negozio alimentare: "È una bella, priva (o quasi) di criminalità".

