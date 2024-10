Giulia Salemi, «Ho paura. Milano è pericolosa»: la denuncia dell’influencer. Cos’è successo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Giulia Salemi denuncia sui social la città di Milano e i suoi pericoli. E intanto, aumenta il costo della vita nel Quadrilatero della Moda «A Milano uscire di casa è diventato pericoloso, soprattutto se sei una donna. Anche portare a spasso il cane mi fa paura». Una denuncia social, quella di Giulia Salemi, che fa il giro del web e che in men che non si dica diventa virale sulle bacheche di centinaia di donne e ragazze che vivono il disagio – e il costante pericolo – della “nuova Milano”. Una Milano capitanata dal Sindaco Sala le cui priorità sarebbero – a detta della stessa influencer- AreaC, parcheggi e chiusure di gelaterie e bar oltre l’orario di cena. Giulia denuncia questo e tanto altro, Le sue paure nascono recentemente, nei mesi in cui la città sembra essere stata assalita dalla “mala vita locale”, dai borseggiatori e dalla criminalità organizzata. 361magazine.com - Giulia Salemi, «Ho paura. Milano è pericolosa»: la denuncia dell’influencer. Cos’è successo Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024)sui social la città die i suoi pericoli. E intanto, aumenta il costo della vita nel Quadrilatero della Moda «Auscire di casa è diventato pericoloso, soprattutto se sei una donna. Anche portare a spasso il cane mi fa». Unasocial, quella di, che fa il giro del web e che in men che non si dica diventa virale sulle bacheche di centinaia di donne e ragazze che vivono il disagio – e il costante pericolo – della “nuova”. Unacapitanata dal Sindaco Sala le cui priorità sarebbero – a detta della stessa influencer- AreaC, parcheggi e chiusure di gelaterie e bar oltre l’orario di cena.questo e tanto altro, Le sue paure nascono recentemente, nei mesi in cui la città sembra essere stata assalita dalla “mala vita locale”, dai borseggiatori e dalla criminalità organizzata.

Giulia Salemi : “A Milano ho paura ad uscire sola. Vedo in giro potenziali stupratori” - Pensiamo solo ad aumentare la Zona C e le strisce pedonali". Devo abbassare lo sguardo, tenere la borsa stretta e il telefono in tasca". Milano – Più che di una denuncia, si tratta di uno sfogo perché non c’è nessun episodio particolare segnalato. . A pochi giorni dal video pubblicato sui social dall’atleta Nicola Bartolini, questa è la volta dell’infuencer Giulia Salemi che, per fortuna sua, ... (Ilgiorno.it)

Giulia Salemi : “Ho paura a uscire da sola a Milano - vedo potenziali stupratori e scippatori” | VIDEO - “Devo abbassare lo sguardo, tenere la borsa stretta e il telefono in tasca. . . Bella Milano”. Non posso neanche essere libera di portare giù il cane. com/2GHmvChHPs — andrea lucatello (@andlucatello) October 16, 2024 Lo sfogo, quindi, continua: “Vedo solamente facce che mi terrorizzano, gente poca raccomandabile e persone che veramente potrebbero essere potenziali scippatori o stupratori che ... (Tpi.it)

Giulia Salemi : "Ogni giorno vivo con il terrore di girare da sola a Milano. Vedo potenziali stupratori e scippatori" - "Da donna sono veramente stanca di vivere in una città così poco sicura". Inizia così lo sfogo di Giulia Salemi via Instagram story, in un video pubblicato ieri 15 ottobre. L'influencer si è lamentata, spiegando che Milano - la città dove vive con il compagno Pierpaolo Pretelli - sta diventando... (Today.it)