Giugliano piange Carmen Coppola la 42enne è deceduta dopo intervento allo stomaco

Giugliano in lutto per la prematura scomparsa di Carmen Coppola, 42 anni, madre di tre figli, deceduta a seguito di complicazioni dopo un intervento di riduzione dello stomaco. La donna era stata operata il 20 giugno scorso presso l'ospedale San Giuliano.

