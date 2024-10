Fuga dal pronto moda, i cinesi ora comprano bar e tabacchi a Firenze (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Firenze, 16 ottobre 2024 – Dal Macrolotto pratese alla periferia nord di Firenze fino al centro storico fiorentino. Gli imprenditori del tessile cinese stanno spostando le proprie attività verso il capoluogo toscano. Lo dicono i numeri: secondo la Fimaa, la Federazione degli agenti e dei mediatori immobiliari di Confcommercio, dal primo semestre 2022 allo stesso periodo del 2024 le compravendite e le locazioni commerciali con piccoli imprenditori asiatici sono aumentate del 25%. Negli ultimi 12 mesi, e quindi da quando la crisi della moda ha cominciato a farsi sentire in maniera più prepotente anche sull’indotto, i contratti sono aumentati del 13%. Segno che la zampa del Dragone è ormai sempre più protesa verso la nostra città. E disposta a investire. Lanazione.it - Fuga dal pronto moda, i cinesi ora comprano bar e tabacchi a Firenze Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – Dal Macrolotto pratese alla periferia nord difino al centro storico fiorentino. Gli imprenditori del tessile cinese stanno spostando le proprie attività verso il capoluogo toscano. Lo dicono i numeri: secondo la Fimaa, la Federazione degli agenti e dei mediatori immobiliari di Confcommercio, dal primo semestre 2022 allo stesso periodo del 2024 le compravendite e le locazioni commerciali con piccoli imprenditori asiatici sono aumentate del 25%. Negli ultimi 12 mesi, e quindi da quando la crisi dellaha cominciato a farsi sentire in maniera più prepotente anche sull’indotto, i contratti sono aumentati del 13%. Segno che la zampa del Dragone è ormai sempre più protesa verso la nostra città. E disposta a investire.

