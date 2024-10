Fondo idrocarburi: nuova finestra per richiedere il rimborso sugli abbonamenti al trasporto pubblico (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si è aperta una nuova finestra temporale per richiedere il rimborso sugli abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale o regionale su ferro e su gomma, agevolazione concessa dalla Regione Emilia – Romagna ai residenti dei Comuni coinvolti nelle attività di estrazione di idrocarburi. Possono Riminitoday.it - Fondo idrocarburi: nuova finestra per richiedere il rimborso sugli abbonamenti al trasporto pubblico Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si è aperta unatemporale perilannuali allocale o regionale su ferro e su gomma, agevolazione concessa dalla Regione Emilia – Romagna ai residenti dei Comuni coinvolti nelle attività di estrazione di. Possono

