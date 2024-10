Firenze, il quartiere di San Lorenzo diventa un film: casting per partecipare (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Firenze, 16 ottobre 2024 – Una bella opportunità per fare l’attore, o meglio la comparsa, nel cortometraggio che sarà dedicato al quartiere San Lorenzo. "Il cuore della città, 150 anni del mercato centrale di Firenze", questo il titolo della pellicola in uscita entro la fine del 2024, è realizzato con la regia di Matteo de Nicolò e Daniele Palmi di Swolly Studio e prodotto da Alain Redaelli e Francesca Papini per Reeload Production Company. Il cortometraggio ha vinto il bando cinema della Regione Toscana 2024 e sarà proiettato all'interno di festival italiani e dei cinema cittadini tramite accordi che verranno definiti nei prossimi mesi. Il casting per partecipare a "Il cuore della città, 150 anni del mercato centrale di Firenze" si terrà sabato 26 ottobre dalle 11 alle 12 presso lo spazio del Consorzio del Mercato Centrale al piano terra. Lanazione.it - Firenze, il quartiere di San Lorenzo diventa un film: casting per partecipare Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – Una bella opportunità per fare l’attore, o meglio la comparsa, nel cortometraggio che sarà dedicato alSan. "Il cuore della città, 150 anni del mercato centrale di", questo il titolo della pellicola in uscita entro la fine del 2024, è realizzato con la regia di Matteo de Nicolò e Daniele Palmi di Swolly Studio e prodotto da Alain Redaelli e Francesca Papini per Reeload Production Company. Il cortometraggio ha vinto il bando cinema della Regione Toscana 2024 e sarà proiettato all'interno di festival italiani e dei cinema cittadini tramite accordi che verranno definiti nei prossimi mesi. Ilpera "Il cuore della città, 150 anni del mercato centrale di" si terrà sabato 26 ottobre dalle 11 alle 12 presso lo spazio del Consorzio del Mercato Centrale al piano terra.

