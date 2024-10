Festa Roma, un’edizione che omaggia lo sport: dallo sci al tennis (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (askanews) – La diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma ospiterà una serie di proiezioni legate al mondo dello sport e ai suoi indimenticabili protagonisti. Il primo appuntamento sarà domani, giovedì 17 ottobre alle ore 18.30 presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, con “U.S. Palmese” dei Manetti Bros.: i due registi firmano una commedia sportivo-Romantica ambientata a Palmi, con digressioni a Milano e a Parigi, in cui caratteri, sport, amore, affetti, difetti, ripicche e dispetti collidono e finiscono per rimescolarsi e trovare un equilibrio. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ott. (askanews) – La diciannovesima edizione delladel Cinema diospiterà una serie di proiezioni legate al mondo delloe ai suoi indimenticabili protagonisti. Il primo appuntamento sarà domani, giovedì 17 ottobre alle ore 18.30 presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, con “U.S. Palmese” dei Manetti Bros.: i due registi firmano una commediaivo-ntica ambientata a Palmi, con digressioni a Milano e a Parigi, in cui caratteri,, amore, affetti, difetti, ripicche e dispetti collidono e finiscono per rimescolarsi e trovare un equilibrio.

Al via la Festa del Cinema di Roma : Coppola - Depp e le serie da binge-watching - Il rischio, come sempre, è che il pubblico venga catturato più dal chiacchiericcio sul red carpet che dai film stessi, ma questo fa parte del gioco. Il prologo ufficioso è stato affidato a Francis Ford Coppola, di ritorno nella capitale per celebrare i suoi 60 anni di carriera con Megalopolis (nelle sale italiane da oggi). (Ilfoglio.it)

Festa Roma - tre i corti finalisti per premio 'I mille volti dell'acqua' - ideato da Acea - Parte oggi, con la proiezione del capolavoro di Guillermo Del Toro, La forma dell'acqua, la retrospettiva, sostenuta da Acea, Gocce di Cinema. Hitchcock e Nostalghia di A. Allo stand, inoltre, si giunge percorrendo un simbolico “blue carpet” per sottolineare l'importanza delle risorse idriche nella storia dei popoli e nella vita delle persone. (Liberoquotidiano.it)

Festa Roma - tre i corti finalisti per premio 'I mille volti dell'acqua' - ideato da Acea - Roma, 16 ott. Tutti i videomaker hanno saputo interpretare il tema con originalità, senza dimenticare l'importanza dell'educazione idrica che il Gruppo Acea promuove nelle scuole italiane attraverso un protocollo firmato con il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Presenti all'evento, condotto dal giornalista Alessio Viola nella sala del Teatro Studio Borgna dell'Auditorium Parco della Musica ... (Liberoquotidiano.it)