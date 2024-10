Festa del Cinema Romaapre Berlinguer

Festa del Cinema Roma,apre "Berlinguer" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 17.40 Apre la Festa del Cinema di Roma con il film "Berlinguer. La grande ambizione", di Andrea Segre,con Elio Germano. Cerimonia di apertura affidata a Lino Guanciale. Il mondo del Cinema invade la capitale fino al 27 ottobre, con proiezioni diffuse e non limitate all'Auditorium Parco della musica.Attese star come Johnny Depp, Viggo Mortensen, Ralph Fiennes. Quest'anno la Festa omaggia Marcello Mastroianni nel centenario della nascita. Sono 187 i film in programma, divisi nelle varie sezioni. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 17.40 Apre ladeldi Roma con il film ". La grande ambizione", di Andrea Segre,con Elio Germano. Cerimonia di apertura affidata a Lino Guanciale. Il mondo delinvade la capitale fino al 27 ottobre, con proiezioni diffuse e non limitate all'Auditorium Parco della musica.Attese star come Johnny Depp, Viggo Mortensen, Ralph Fiennes. Quest'anno laomaggia Marcello Mastroianni nel centenario della nascita. Sono 187 i film in programma, divisi nelle varie sezioni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festa del Cinema di Roma : tutti i beauty look visti sul red carpet - Al via la Festa del Cinema di Roma che dal 16 al 27 ottobre srotola nella città capitolina il suo tappeto rosso. E star italiane e internazionali lo calcheranno sfoggiando i loro beauty look da guardare, commentare, votare. Ve li presentiamo qui serata dopo serata. (Vanityfair.it)

Al via la Festa del Cinema di Roma : Coppola - Depp e le serie da binge-watching - Viggo Mortensen non è da meno: premio alla carriera anche per lui, che porta a Roma The Dead Don’t Hurt, un western dalle tinte femministe, dimostrazione che ha ancora molte cartucce da sparare, sia davanti che dietro la macchina da presa. Roma si risveglia con il tappeto rosso pronto a srotolarsi: la Festa del Cinema 2024 apre i battenti oggi con un programma che mette insieme star ... (Ilfoglio.it)

Festa del cinema di Roma - la poetica politica di Berlinguer apre la kermesse - Una riflessione sul passato che non si consuma nel presente per i temi ancora rilevanti nella società italiana, come sul significato vero della leadership specie in momenti storici complessi. L'articolo Festa del cinema di Roma, la poetica politica di Berlinguer apre la kermesse sembra essere il primo su VelvetMag. (Velvetmag.it)