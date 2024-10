Ecco le quindici migliori aziende italiane in cui lavorare secondo i dipendenti. Ascoltati 10 mila operai (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 77% degli operai italiani, collaboratori in una tra le 15 organizzazioni d’eccellenza della manifattura tricolore, afferma di lavorare in un eccellente luogo di lavoro con una differenza di ben 25 punti percentuali rispetto alle altre aziende analizzate (52%). È uno dei dati principali che emergono dalla 3? edizione del ranking Best Workplaces for Blue Collar 2024, stilato da Great Place to Work Italia ascoltando e analizzando i pareri espressi da oltre 10mila blue collar, impiegati in 50 realtà produttive dell’industria manifatturiera italiana. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 77% degliitaliani, collaboratori in una tra le 15 organizzazioni d’eccellenza della manifattura tricolore, afferma diin un eccellente luogo di lavoro con una differenza di ben 25 punti percentuali rispetto alle altreanalizzate (52%). È uno dei dati principali che emergono dalla 3? edizione del ranking Best Workplaces for Blue Collar 2024, stilato da Great Place to Work Italia ascoltando e analizzando i pareri espressi da oltre 10blue collar, impiegati in 50 realtà produttive dell’industria manifatturiera italiana.

"Per realizzare una vera rivoluzione nel mondo del lavoro, è essenziale che le aziende ascoltino e coinvolgano non solo i collaboratori degli uffici, ma anche quelli operativi" dichiara Beniamino Bedusa, presidente di Great Place to Work Italia. Un'ulteriore distinzione chiave evidenziata nel confronto tra i Best Workplaces for Blue Collar e le altre aziende oggetto dell'analisi svolta

