Ilrestodelcarlino.it - E’ un Sassuolo camaleonte. Mai due volte gli stessi 11

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sarà che è la nona giornata, sarà che il recupero di Berardi e le condizioni dei nazionali (rientrati e in rientro) mescolano ulteriormente le carte, fatto sta che per le rotazioni che Fabio Grosso ha fin qua attuato in modo massiccio quella di Brescia è la ‘prova’ del nove. Mai ilha mandato in campo, da inizio stagione ad oggi, la stessa squadra dal 1’, mai una squadra già schierata è stata riproposta: ilneroverde ha cambiato ‘pelle’ con regolarità impressionante, certificando da una parte le diverse possibilità di scelta delle quali gode il tecnico del, dall’altra l’ampiezza di una rosa che ha permesso al già citato Grosso di variare senza soluzione di continuità.