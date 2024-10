Doppio colpo Juve e Inter avvisata: “Un tappabuchi e affare bis Pavard” | ESCLUSIVO (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un possibile rinforzo a gennaio prima del grande colpo di giugno per la Juventus: l’annuncio in esclusiva a TiAmoCalciomercato, in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it Dopo una sessione estiva da assoluta protagonista, la Juventus potrebbe tornare sul mercato anche a gennaio. La dirigenza, infatti, si sta già guardando intorno dopo il grave infortunio di Bremer ed i problemi fisici di Milik. Cristiano Giuntoli, Football director della Juventus, potrebbe tornare sul mercato già a gennaio (Foto Ansa) – calciomercato.itUn nuovo difensore ed il vice Vlahovic. Sono questi i due profili che potrebbero rinforzare la rosa di Thiago Motta a gennaio. Dino Zampacorta, agente FIFA ed Intermediario, è Intervenuto a TiAmoCalciomercato, in onda sul canale Youtube di Calciomercato. Calciomercato.it - Doppio colpo Juve e Inter avvisata: “Un tappabuchi e affare bis Pavard” | ESCLUSIVO Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un possibile rinforzo a gennaio prima del grandedi giugno per lantus: l’annuncio in esclusiva a TiAmoCalciomercato, in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it Dopo una sessione estiva da assoluta protagonista, lantus potrebbe tornare sul mercato anche a gennaio. La dirigenza, infatti, si sta già guardando intorno dopo il grave infortunio di Bremer ed i problemi fisici di Milik. Cristiano Giuntoli, Football director dellantus, potrebbe tornare sul mercato già a gennaio (Foto Ansa) – calciomercato.itUn nuovo difensore ed il vice Vlahovic. Sono questi i due profili che potrebbero rinforzare la rosa di Thiago Motta a gennaio. Dino Zampacorta, agente FIFA edmediario, èvenuto a TiAmoCalciomercato, in onda sul canale Youtube di Calciomercato.

