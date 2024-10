Diari degli anni di piombo, i figli di Giulio Andreotti a Frattamaggiore: dialogo al Vega con Nicola Ruocco (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nuovo e interessante appuntamento nell’ambito del salotto letterario Vega Cultura: mercoledì, 23 ottobre, alle ore 20, a Frattamaggiore nel Caffé di Corso Durante 162, ci saranno Stefano e Serena Andreotti, figli del sette volte presidente del Consiglio Giulio Andreotti, i quali presenteranno il libro “I Diari degli anni di piombo” (Solferino editore). A dialogare con gli ospiti vi sarà Nicola Ruocco, ideatore e fondatore della kermesse “Gli Incontri di Valore“, oggi tra le più importanti rassegne letterarie in Italia. L’evento rientra nel piano di responsabilità sociale di Marican Holding, che ha sempre mostrato grande attenzione alla diffusione del concetto di cultura come momento di sana aggregazione e di crescita sociale. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nuovo e interessante appuntamento nell’ambito del salotto letterarioCultura: mercoledì, 23 ottobre, alle ore 20, anel Caffé di Corso Durante 162, ci saranno Stefano e Serenadel sette volte presidente del Consiglio, i quali presenteranno il libro “Idi” (Solferino editore). A dialogare con gli ospiti vi sarà, ideatore e fondatore della kermesse “Gli Incontri di Valore“, oggi tra le più importanti rassegne letterarie in Italia. L’evento rientra nel piano di responsabilità sociale di Marican Holding, che ha sempre mostrato grande attenzione alla diffusione del concetto di cultura come momento di sana aggregazione e di crescita sociale.

“Vorrei incontrare Stefano Andreotti - parlare dei nostri genitori - perché niente deve ricadere sui figli. Ancora oggi sono devastata” : Rita Dalla Chiesa a “Cartabianca” - A quel punto, tu capisci che tuo padre è stato lasciato solo”. E infine: “Se Andreotti gli ha detto di non andare in Sicilia a fare il Prefetto è perché evidentemente non aveva nessun interesse che andasse a scoprire alcune grosse magagne della sua corrente in Sicilia. Io ho 77 anni, ancora oggi sono devastata da quello che mi è successo, proprio perché ancora, in qualche modo, ho una verità che ... (Ilfattoquotidiano.it)

Andreotti-Dalla Chiesa - non si placa lo scontro a distanza tra i figli : l'intervista doppia - Mio padre, in tutti i processi dove in qualche modo si è parlato dell'omicidio Dalla Chiesa, non è stato ritenuto mai in nessun modo responsabile di nulla”. "Papà è stato lasciato solo, è arrivato a Palermo con la nave e viene lasciato solo, nessuno è andato a prenderlo" Rita dalla Chiesa a #ÈsempreCartabianca pic. (Iltempo.it)

Omicidio Dalla Chiesa - il figlio di Andreotti : “In tutti processi mio padre responsabile di nulla” - "In più di un'occasione generale esternò preoccupazioni sul figlio Nando" "Le accuse a mio padre? Da parte della famiglia Dalla Chiesa non è una novità, perchè soprattutto il fratello Nando, già negli anni '80, ha avuto degli alterchi verbali anche abbastanza violenti, con mio padre su questi argomenti. (Sbircialanotizia.it)