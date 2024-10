“Di storia in storia”: partono le letture per bambini a cura dei lettori volontari della Biblioteca Gambalunga (Di mercoledì 16 ottobre 2024) E' tempo di lettura e ritrovarsi in Biblioteca. A tal proposito, la città di Rimini può vantare del sostegno di un gruppo di volontari pronti a sorprendere i più piccoli con letture ed incontri presso gli spazi della Biblioteca Gambalunga Ragazzi."Storie piccole" e "Storie stregate" sono i Riminitoday.it - “Di storia in storia”: partono le letture per bambini a cura dei lettori volontari della Biblioteca Gambalunga Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) E' tempo di lettura e ritrovarsi in. A tal proposito, la città di Rimini può vantare del sostegno di un gruppo dipronti a sorprendere i più piccoli coned incontri presso gli spaziRagazzi."Storie piccole" e "Storie stregate" sono i

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Di storia in storia”: partono le letture per bambini alla Biblioteca Gambalunga - Ripartono da oggi, mercoledì 16 ottobre, i pomeriggi con le letture per bambini a cura dei lettori volontari “Nati per Leggere” della Biblioteca Gambalunga Ragazzi. ‘Storie piccole’ e ‘Storie stregate ... (altarimini.it)

Rimini: “Di storia in storia”. Da oggi letture per bambini alla Biblioteca Gambalunga - Ripartono da oggi i pomeriggi con le letture per bambini a cura dei lettori volontari Nati per Leggere della Biblioteca Gambalunga Ragazzi. ‘Storie piccole’ e ‘Storie stregate’ sono i primi due appunt ... (chiamamicitta.it)

Vorrei un’altra storia, letture e laboratori per bambini - Hoepli for Kids - Sabato 19 ottobre 2024 alle ore 11.00 presso la Libreria Hoepli di Milano (via Ulrico Hoepli 5) prende il via la nuova edizione della rassegna Hoepli for Kids: storie coinvolgenti, letture e ... (mentelocale.it)