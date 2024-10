Derby ‘pesante’ ma nessuna paura. I bianconeri hanno tutto per fare bene (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Fiducia. Deve essere questa la parola d’ordine che accompagnerà il Siena nei prossimi quattro giorni, quelli che ci separano dal Derby con il Livorno. nessuna paura e consapevolezza nei propri mezzi perché questa Robur ha le carte in regola per disputare una grande partita, magari facendo male ad un avversario forte e potente, costruito ancora una volta per vincere il campionato e chissà se stavolta ci riuscirà davvero. Il Siena in fondo è una nepromossa, con l’obiettivo di fare bene ma nessun obbligo particolare se non quello di dare il massimo e su questo non ci sono dubbi. Insomma i bianconeri possono giocare un po’ più leggeri, almeno a livello mentale, anche se in realtà quello che ci aspetta è un Derby pesante. Sport.quotidiano.net - Derby ‘pesante’ ma nessuna paura. I bianconeri hanno tutto per fare bene Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Fiducia. Deve essere questa la parola d’ordine che accompagnerà il Siena nei prossimi quattro giorni, quelli che ci separano dalcon il Livorno.e consapevolezza nei propri mezzi perché questa Robur ha le carte in regola per disputare una grande partita, magari facendo male ad un avversario forte e potente, costruito ancora una volta per vincere il campionato e chissà se stavolta ci riuscirà davvero. Il Siena in fondo è una nepromossa, con l’obiettivo dima nessun obbligo particolare se non quello di dare il massimo e su questo non ci sono dubbi. Insomma ipossono giocare un po’ più leggeri, almeno a livello mentale, anche se in realtà quello che ci aspetta è unpesante.

