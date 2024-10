Crosetto: più Unifil con ritiro Israele (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 19.30 Un aumento del contingente Unifil? "Se può salvare dalla guerra,perché no? Ora ci sono diecimila persone e l'Italia è uno dei maggiori contributori con mille militari, ma ci sono una quarantina di Paesi. Io penso che ci sarebbe la disponibilità internazionale a un aumento del contingente se ci fosse in cambio la pace e il ritiro delle truppe israeliane". Lo ha detto il ministro della Difesa, Crosetto, alla trasmissione 'Cinque minuti'su Rai 1. E ha aggiunto: "Una visita di Meloni a Unifil è pericolosa". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 19.30 Un aumento del contingente? "Se può salvare dalla guerra,perché no? Ora ci sono diecimila persone e l'Italia è uno dei maggiori contributori con mille militari, ma ci sono una quarantina di Paesi. Io penso che ci sarebbe la disponibilità internazionale a un aumento del contingente se ci fosse in cambio la pace e ildelle truppe israeliane". Lo ha detto il ministro della Difesa,, alla trasmissione 'Cinque minuti'su Rai 1. E ha aggiunto: "Una visita di Meloni aè pericolosa".

