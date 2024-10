Cremona, viaggia in moto nella notte a fari spenti. Fermato e perquisito, aveva dodici dosi di cocaina (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Cremona, 16 ottobre 2024 – viaggiava nella notte a fari spenti a cavallo di una moto. Un comportamento che ha insospettito i militari della sezione radiomobile di Cremona, durante un servizio di controllo in via Garibotti. E così, intorno alle 3, lo hanno Fermato. Era nervoso e questo ha spinto i militari a perquisirlo. In tasca gli hanno trovato due involucri in cellophane contenenti cocaina. La perquisizione è stata estesa anche alla moto e, in un vano portaoggetti, è stato trovato un pacchetto di sigarette contenente altre 10 dosi di cocaina. Al termine delle operazioni, il 37enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e le dodici dosi di cocaina sono state sequestrate. Ilgiorno.it - Cremona, viaggia in moto nella notte a fari spenti. Fermato e perquisito, aveva dodici dosi di cocaina Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 –vaa cavallo di una. Un comportamento che ha insospettito i militari della sezione radiomobile di, durante un servizio di controllo in via Garibotti. E così, intorno alle 3, lo hanno. Era nervoso e questo ha spinto i militari a perquisirlo. In tasca gli hanno trovato due involucri in cellophane contenenti. La perquisizione è stata estesa anche allae, in un vano portaoggetti, è stato trovato un pacchetto di sigarette contenente altre 10di. Al termine delle operazioni, il 37enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e ledisono state sequestrate.

