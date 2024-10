"Così sarà la nuova politica industriale". Il ministro Urso presenta il libro Verde (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È stato illustrato dal ministro del Made in Italy Adolfo Urso il libro Verde sulla politica industriale dell’Italia dei prossimi cinque anni Ilgiornale.it - "Così sarà la nuova politica industriale". Il ministro Urso presenta il libro Verde Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È stato illustrato daldel Made in Italy Adolfoilsulladell’Italia dei prossimi cinque anni

G7 Industria a Roma : politica industriale e innovazione al centro - accordi globali su AI e semiconduttori - Ha inoltre proposto di anticipare al 2025 la revisione del regolamento europeo sulle emissioni di CO2 dei veicoli leggeri, evidenziando l'importanza di una strategia che punti alla neutralità tecnologica e all'autonomia nelle tecnologie green. Tra i partecipanti ai tavoli la Segretaria al Commercio degli Stati Uniti, Gina Raimondo, e la vicepresidente esecutiva della Commissione europea, ... (Panorama.it)

Urso - 'nuova centralità alla politica industriale del G7' - "Ci chiediamo - sottolinea Urso - come assicurare crescita alle nostre economie in un mondo purtroppo denso di minacce, come passare dal rischio alla resilienza consapevoli che non esistono ricette preconfezionate né tantomeno ricette ideologiche ma che occorrono soluzioni pragmatiche e realistiche a fronte di realtà che nessuno pensava potessero esprimersi in queste forme". (Quotidiano.net)

