Gqitalia.it - Cosa funziona in Inganno, l'attuale serie più vista su Netflix

Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)è disponibile sudallo scorso 9 ottobre e a distanza di una settimana dalla distribuzione in streaming, la mininon accenna a retrocedere dal primo posto dei titoli più visti sulla piattaforma – nonostante consti di “soli” sei episodi, ciascuno della durata media di 50 minuti. Il titolo, come è ormai noto, è diretto da Pappi Corsicato, mentre a scrivere la storia, liberamente tratta dallainglese Gold Digger, è stato un pool di autori composto da Teresa Ciabatti, Eleonora Cimpanelli, Flaminia Gressi, Michela Straniero.è scandalosa? In un certo senso, sì, e buona parte dei motivi che la rendono tale sono gli stessi per cui è un’ottima, se si continua a parlare di questa mini. Quando lei è (molto) più grande di lui Al centro della storia, c'è la tormentata storia d’amore tra Gabriella (Monica Guerritore) ed Elia (Giacomo Gianniotti).