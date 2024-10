Conte: “La tassa sulle banche non esiste, è un imbroglio. Sanità? Meloni non è mai entrata in un pronto soccorso” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “La tassa sulle banche non esiste, è un imbroglio. Il governo sta chiedendo alle banche un prestito che non contribuenti restituire nel 2027, peraltro quando questo governo non sarà più in carica”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, critica la misura che sarà Contenuta nella prossima legge di bilancio e annunciata oggi dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Poi sulla Sanità Conte afferma: “Questo governo non si rende conto, qui serve una cura da cavallo per una Sanità a pezzi. Siete mai entrati cari ministri, cara Meloni, in un pronto soccorso? Ministro Schillaci – è l’affondo dell’ex presidente del Consiglio – sei un tecnico, se non ti danno i finanziamenti devi battere i pugni, devi farti valere. E nel caso non li ottenerli metti sul tavolo le dimissioni”. L'articolo Conte: “La tassa sulle banche non esiste, è un imbroglio. Ilfattoquotidiano.it - Conte: “La tassa sulle banche non esiste, è un imbroglio. Sanità? Meloni non è mai entrata in un pronto soccorso” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Lanon, è un. Il governo sta chiedendo alleun prestito che non contribuenti restituire nel 2027, peraltro quando questo governo non sarà più in carica”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, critica la misura che sarànuta nella prossima legge di bilancio e annunciata oggi dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Poi sullaafferma: “Questo governo non si rende conto, qui serve una cura da cavallo per unaa pezzi. Siete mai entrati cari ministri, cara, in un? Ministro Schillaci – è l’affondo dell’ex presidente del Consiglio – sei un tecnico, se non ti danno i finanziamenti devi battere i pugni, devi farti valere. E nel caso non li ottenerli metti sul tavolo le dimissioni”. L'articolo: “Lanon, è un

Manovra : Bonelli-Fratoianni - 'tassa su banche di Meloni è una truffa' - Per quello ci vuole tanto coraggio, non per fare il gioco delle tre carte con i soldi degli italiani. E mentre 73 persone dispongono di un patrimonio di 301 miliardi di euro e la povertà assoluta tocca 5,7 milioni di persone, continuate a prendere in giro gli italiani”, concludono. Sono solo anticipazioni di imposte che lo stato dovrà restituire tra il 2027 e 2029. (Liberoquotidiano.it)

Manovra - Giorgetti : “Nessuna nuova tassa - rivalutazione pensioni e sacrificio delle banche” - Il ministro dell'Economia ribadisce i punti salienti della manovra approvata ieri dal Cdm: taglio del cuneo, pensioni, congedi parentali e sanità L'articolo Manovra, Giorgetti: “Nessuna nuova tassa, rivalutazione pensioni e sacrificio delle banche” proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Non chiamatela tassa - ma «contributo» : Tajani conferma che dalle banche potrebbero arrivare 3-4 miliardi per la Manovra - E la cifra sulla quale si ragiona è di 3 o forse 4 miliardi di euro. Senza esito. E nel mirino è subito apparso il tesoretto accumulato dalle banche grazie all’exploit dei tassi di interesse degli ultimi anni. Come? Gli stessi dicasteri sono al lavoro per recuperare qualche risparmio. Arrivando a Montecitorio per le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo, il leader di ... (Open.online)