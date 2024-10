Comunicato Milan Club: “Operato sempre nel rispetto delle regole” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'AIMC (Associazione Italiana Milan Club) ha rilasciato un Comunicato sulla vicenda relativa all'inchiesta ultrà Pianetamilan.it - Comunicato Milan Club: “Operato sempre nel rispetto delle regole” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'AIMC (Associazione Italiana) ha rilasciato unsulla vicenda relativa all'inchiesta ultrà

COMUNICATO UFFICIALE Curva Sud Milano : nessun biglietto dal Milan - nessun parcheggio - nessuna affare con l’Inter - E ci saremo ancora, COME SEMPRE a spese nostre, senza regali da parte di nessuno. Le due Curve di Milano son profondamente diversi: nessun affare tra le tifoserie di Milan e Inter COMUNICATO UFFICIALE Curva Sud Milano: nessun biglietto dal Milan, nessun parcheggio, nessuna affare con la tifoseria dell’Inter LEGGI ANCHE Calciomercato Milan, da futuro tennista a talento da 40 milioni di euro a ... (Dailymilan.it)

COMUNICATO UFFICIALE Curva Sud Milano : mai preteso biglietti dal Milan - E da oltre 40 anni questo “patto” è stato portato avanti da chiunque abbia gestito nel tempo le due curve, in maniera intelligente e responsabile, a differenza di quanto si voglia far credere con soli fini speculativi, di lucro o di guadagno personale. la Curva Sud Milano ha dato la propria versione dei fatti con un comunicato: “Abbiamo aspettato qualche giorno prima di scrivere parole ... (Dailymilan.it)

Grande delusione per l’ex Milan e Juve : bufera dopo il comunicato UFFICIALE - it. I loro duelli hanno attirato spesso l’attenzione di migliaia e migliaia di tifosi e tanti calciatori importanti hanno vestito le loro maglie, riuscendo ad arrivare a un livello alto, forse il più alto possibile, almeno per quanto riguarda il massimo campionato italiano. Anche l’ex bomber non ha nascosto la delusione: “Ritengo sia veramente un peccato. (Calciomercato.it)