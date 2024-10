Chiude per 4 mesi la stazione ecologica Boomerang di Casinalbo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Da lunedì 21 ottobre la stazione ecologica Boomerang del Gruppo Hera, situata in via Copernico a Casinalbo di Formigine, sarà chiusa per circa 4 mesi per permettere un intervento di restyling funzionale in accordo con l’amministrazione comunale. I cittadini potranno quindi rivolgersi ai Modenatoday.it - Chiude per 4 mesi la stazione ecologica Boomerang di Casinalbo Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Da lunedì 21 ottobre ladel Gruppo Hera, situata in via Copernico adi Formigine, sarà chiusa per circa 4per permettere un intervento di restyling funzionale in accordo con l’amministrazione comunale. I cittadini potranno quindi rivolgersi ai

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Per sei mesi stazione di Firenze e Cascine off limits ai soggetti pericolosi - FIRENZE – Il Prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, dopo il comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza alla presenza del ministro dell’interno Piantedosi della scorsa settimana, ha adottato un provvedimento che dispone il divieto di stazionamento in alcune aree cittadine ai soggetti che si siano resi responsabili di condotte aggressive determinando un concreto pericolo per la sicurezza ... (Corrieretoscano.it)

Ricercato da anni per furti - viene arrestato alla stazione : deve scontare 18 mesi - Gli agenti della polizia ferroviaria di Catania hanno arrestato un uomo di 53 anni, residente a Catania, su cui pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo. L'uomo è stato individuato durante i consueti controlli in stazione, quando il... (Cataniatoday.it)

Deve scontare 14 mesi di carcere : i Carabinieri lo rintracciano in zona stazione e lo arrestano - Deve scontare un anno e due mesi di reclusione. Un 35enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato mercoledì mattina dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Cesenatico nei pressi della stazione ferroviaria di Forlì. L’uomo, nell’ottobre del 2023, era stato arrestato dagli stessi... (Forlitoday.it)