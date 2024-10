Metropolitanmagazine.it - Chi è Daniela Spada, la moglie di Cesare Bocci: “Abbiamo vissuto l’inferno”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)è conosciuta al grande pubblico per essere ladi, attore di successo e volto di Mimì Augello in una delle serie Tv più amare, L’Ispettore Montalbano. I due sono sposati dal 1993 e hanno combattuto insieme una battaglia durissima, quella per la vita di. Pochi giorni dopo la nascita della loro Mia, infatti, la donna venne colpita da un ictus causato da un’embolia post parto che la portarono in coma per 20 giorni.ha parlato più volte della. In occasione di un’intervista rilasciata a Verissimo nel 2016 ha svelato che, qualche anno dopo l’ictus e a recupero già ben avviato, le è stato diagnosticato un tumore al seno.