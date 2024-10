Calendario Skate America 2024 pattinaggio artistico: programma, orari e diretta tv (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si alza il sipario sulla stagione 2024/2025 di pattinaggio artistico con il prestigioso appuntamento di Skate America, in programma da venerdì 18 a domenica 20 ottobre: ecco il Calendario completo con tutte le informazioni per vedere le gare. Dopo le prime gare di pre-season, inizia ufficialmente il Grand Prix, competizione itinerante che si apre come consuetudine con la tappa Americana sul ghiaccio di Allen, in Texas. Non ci saranno azzurri presenti, ma lo spettacolo di certo non mancherà. Riflettori puntati soprattutto sul Campione del Mondo Ilia Malinin e sulla gara delle coppie d’artistico, dove sarà sfida tra Riku Miura/Ryuichi Kihara, Maria Pavlova/Alexei Sviatchenko e Anastasiia Metelkina/Luka Berulava. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si alza il sipario sulla stagione/2025 dicon il prestigioso appuntamento di, inda venerdì 18 a domenica 20 ottobre: ecco ilcompleto con tutte le informazioni per vedere le gare. Dopo le prime gare di pre-season, inizia ufficialmente il Grand Prix, competizione itinerante che si apre come consuetudine con la tappana sul ghiaccio di Allen, in Texas. Non ci saranno azzurri presenti, ma lo spettacolo di certo non mancherà. Riflettori puntati soprattutto sul Campione del Mondo Ilia Malinin e sulla gara delle coppie d’, dove sarà sfida tra Riku Miura/Ryuichi Kihara, Maria Pavlova/Alexei Sviatchenko e Anastasiia Metelkina/Luka Berulava.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calendario Skate America 2024 : programma - orari - tv - streaming - chi parteciperà - Ci siamo. Particolarmente interessante sarà la prova delle coppie d’artistico, dove Riku Miura-Ryuichi Kihara se la vedranno con Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko (tra i binomi più positivi in questo avvio di stagione) e con i pericolosi Anastasiia Metelkina-Luka Berulava. Occhio poi a Bradie Tennell, in cerca di continuità dopo l’infortunio. (Oasport.it)

Skateboard - calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi : orari X agosto - tv - streaming - italiani in gara - 30 park maschile, finale SKATEBOARD PARIGI 2024: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). (Oasport.it)

Skateboard - calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi : orari 6 agosto - tv - streaming - In streaming si potrà seguire inoltre su Now TV, Sky Go, Tim Vision, DAZN e RAI Play. In chiaro la copertura sarà seguita dalla RAI per mezzo di RAI2 e RAISport+HD. Le prove di skateboard a Parigi 2024 saranno disponibili sulla piattaforma Discovery+. 30 Park femminile, preliminari 17. . Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco ... (Oasport.it)