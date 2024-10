Lettera43.it - Buchmesse, Scurati critica il motto ‘Radici nel futuro’: «Evoca un tentativo di riscrittura della storia»

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nella giornatapresentazione dell’ultimo capitolosaga dedicata a Mussolini con M. L’ora del destino, Antoniopresso lo stand Giunti-Bompiani allahato il“Radici del futuro” che ha accompagnato la manifestazione con l’Italia paese ospite d’onore: «undinostrabasato non sulla verità storica, sull’oggettività che consente una coscienza condivisibile, una coscienza civile, ma basato su una memoria di parte. Una memoria faziosa, identitaria, partigiana, polemica che cerca nemici. Questodi riscrivere la», ha proseguito lo scrittore, «è una negazioneed è parte integrante del programma politico dell’estrema destra in Italia come nel resto d’Europa».