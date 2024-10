Lanazione.it - Baldini coordinatrice toscana del sindacato nazionale critici cinematografici italiani

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Firenze, 16 ottobre 2024 - La critica cinematografica Elisaè stata nominata la nuovadel Gruppo Toscano del Sncci (), che svolge attività di promozione della cultura cinematografica in tutta la regione, dopo l'assemblea elettiva del gruppo tenutasi oggi.succede a Marco Luceri, che ha ricoperto il ruolo negli ultimi nove anni, per tre mandati consecutivi dopo Claudio Carabba. "Sono molto felice che Elisasia la nuovadel Sncci- ha dichiarato Luceri - la sua passione, la sua competenza e la sua professionalità saranno una garanzia nel portare avanti i molti progetti in cui è coinvolto il gruppo. A lei vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro".