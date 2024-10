Bergamonews.it - Autista di pullman aggredito: pugni e sputi perché non ha fatto salire i passeggeri

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)non si è fermato ad alcune fermate. Questo è quanto accaduto a Cellatica, in provincia di Brescia. Ad aggredire l’uomo, colpevole di non averdeiil mezzo era pieno, un automobilista, padre di uno di quelli lasciati a piedi da bus. L’aggressore, dopo avergli tagliato la strada, è sceso dalla macchina, gli ha sputato e poi lo ha colpito in faccia con un pugno. L’organizzazione sindacale di Brescia Trasporti commenta: “Da tempo chiediamo a Brescia Trasporti un lavoro più sicuro con posto di guida protetto, corse adeguate e percorrenze corrette con recupero psicofisico al capolinea, il tutto già portato in passato all’attenzione della Prefettura”.