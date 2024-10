Atp Stoccolma 2024: fuori anche Sonego, vince Ruud in due set (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Giornata deludente per il tennis italiano a Stoccolma, dove si sta disputando l’Atp 250. Dopo la sconfitta a sorpresa di Matteo Berrettini contro Dominic Stricker arriva quella, un po’ meno a sorpresa, di Lorenzo Sonego con Casper Ruud. 6-3 7-6(6) in quasi due ore di gioco il punteggio a favore del norvegese, che approfitta dell’avvio a marce basse del torinese per vincere il primo set grazie a un break in apertura ed è poi bravo a giocare meglio i punti pesanti nel tie-break del secondo. Buona prova del numero 2 del tabellone, che non vinceva un partita Atp da fine agosto e ai quarti avrà una sfida decisamente impegnativa contro Tallon Griekspoor. Prosegue lo storico decisamente negativo di Sonego contro Ruud. Cinque sconfitte su cinque sfide con tre ko senza vincere un set. Atp Stoccolma 2024: fuori anche Sonego, vince Ruud in due set SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Giornata deludente per il tennis italiano a, dove si sta disputando l’Atp 250. Dopo la sconfitta a sorpresa di Matteo Berrettini contro Dominic Stricker arriva quella, un po’ meno a sorpresa, di Lorenzocon Casper. 6-3 7-6(6) in quasi due ore di gioco il punteggio a favore del norvegese, che approfitta dell’avvio a marce basse del torinese perre il primo set grazie a un break in apertura ed è poi bravo a giocare meglio i punti pesanti nel tie-break del secondo. Buona prova del numero 2 del tabellone, che nonva un partita Atp da fine agosto e ai quarti avrà una sfida decisamente impegnativa contro Tallon Griekspoor. Prosegue lo storico decisamente negativo dicontro. Cinque sconfitte su cinque sfide con tre ko senzare un set. Atpin due set SportFace.

