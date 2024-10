Anteprima Colorsoft, il primo Kindle a colori. Rinnovata l’intera gamma, tutte le novità (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Amazon rinnova interamente la gamma Kindle con quattro modelli. C’è un nuovo Scribe, un nuovo Paperwhite da 7” ma soprattutto c’è il primo Kindle a colori, Colorsoft. Li abbiamo visti e provati in Anteprima. Dday.it - Anteprima Colorsoft, il primo Kindle a colori. Rinnovata l’intera gamma, tutte le novità Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Amazon rinnova interamente lacon quattro modelli. C’è un nuovo Scribe, un nuovo Paperwhite da 7” ma soprattutto c’è il. Li abbiamo visti e provati in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuovi Kindle ufficiali: c'è il primo modello a colori e quello super compatto - Il secondo interessante modello è il nuovo Kindle compatto, disponibile nella particolare colorazione Verde Matcha. Super compatto, e dal peso di appena 158 grammi, si tratta di un modello pensato per ... (telefonino.net)

Kindle Colorsoft e tante altre novità per gli eBook reader di Amazon - Amazon annuncia nuovi eBook reader, c'è anche il primo modello a colori: Kindle Colorsoft aggiunge una dimensione all'esperienza di lettura. (punto-informatico.it)

Il primo Kindle a colori, la versione Paperwhite potenziata e la altre novità di Amazon per i lettori di ebook - Annunci importanti per la gamma di e-reader del colosso dell’e-commerce, che adesso si articola fondamentalmente su 4 dispositivi. I prezzi per l’Italia ... (ilsecoloxix.it)