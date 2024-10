Andrea Bocelli diventa Andrea Vocelli nel volume celebrativo ‘PaperPuccini’ (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In occasione del 100° anniversario della morte di Giacomo Puccini, Giunti Editore e Disney rendono omaggio al grande compositore con la pubblicazione del volume celebrativo PaperPuccini, che include un ospite speciale: Andrea Bocelli. Il celebre tenore non solo firma la prefazione del libro, ma compare anche nella sua versione Disney, Andrea Vocelli, come coprotagonista di un racconto inedito. Il volume, in uscita il 23 ottobre, è composto da un racconto originale, scritto da Augusto Macchetto e illustrato da Michela Frare, insieme a tre storie a fumetti ispirate alle opere di Puccini. In questa storia, Andrea Vocelli si unisce a Topolino in un’avventura nel tempo per scoprire le radici del talento di Giacomo Puccini, esplorando il mondo del bel canto e il genio del compositore. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In occasione del 100° anniversario della morte di Giacomo Puccini, Giunti Editore e Disney rendono omaggio al grande compositore con la pubblicazione delPaperPuccini, che include un ospite speciale:. Il celebre tenore non solo firma la prefazione del libro, ma compare anche nella sua versione Disney,, come coprotagonista di un racconto inedito. Il, in uscita il 23 ottobre, è composto da un racconto originale, scritto da Augusto Macchetto e illustrato da Michela Frare, insieme a tre storie a fumetti ispirate alle opere di Puccini. In questa storia,si unisce a Topolino in un’avventura nel tempo per scoprire le radici del talento di Giacomo Puccini, esplorando il mondo del bel canto e il genio del compositore.

