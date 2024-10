Allerta meteo prorogata: forte perturbazione in Toscana (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Allerta meteo prorogata: forte perturbazione in Toscana. Allerta meteo prorogata in Toscana fino alla mezzanotte di giovedì 17 ottobre. Allerta meteo con codice giallo in vigore mercoledì 16 ottobre prorogata ed estesa dalla sala operativa regionale della Protezione civile. Forti temporali. Rischio idrogeologico ed idraulico del reticolo minore. Giovedì 17 ottobre verrà valutata la possibilità di innalzare il colore dell’Allerta su nord ovest e sulla costa per criticità idrogeologica-idraulica e temporali. Un’intensa perturbazione atlantica si avvicina lentamente alla Toscana portando piogge consistenti sulle zone occidentali in particolare nella giornata di giovedì 17 ottobre. La sala operativa della protezione civile regionale ha esteso il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti a tutta la costa Toscana. Corrieretoscano.it - Allerta meteo prorogata: forte perturbazione in Toscana Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)ininfino alla mezzanotte di giovedì 17 ottobre.con codice giallo in vigore mercoledì 16 ottobreed estesa dalla sala operativa regionale della Protezione civile. Forti temporali. Rischio idrogeologico ed idraulico del reticolo minore. Giovedì 17 ottobre verrà valutata la possibilità di innalzare il colore dell’su nord ovest e sulla costa per criticità idrogeologica-idraulica e temporali. Un’intensaatlantica si avvicina lentamente allaportando piogge consistenti sulle zone occidentali in particolare nella giornata di giovedì 17 ottobre. La sala operativa della protezione civile regionale ha esteso il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti a tutta la costa

