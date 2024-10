Alimentazione, Save the Children: “Lep per garantire mense scolastiche in primarie” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Chiediamo da tempo che venga istituito un Livello essenziale delle prestazioni (Lep) per garantire la presenza delle mense in tutte le scuole primarie italiane e la gratuità per quelli che sono in condizione di povertà certificata, proprio perché pensiamo che sia la mensa scolastica che il tempo pieno debbano essere presenti in tutte Alimentazione, Save the Children: “Lep per garantire mense scolastiche in primarie” L'Identità. Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Chiediamo da tempo che venga istituito un Livello essenziale delle prestazioni (Lep) perla presenza dellein tutte le scuoleitaliane e la gratuità per quelli che sono in condizione di povertà certificata, proprio perché pensiamo che sia la mensa scolastica che il tempo pieno debbano essere presenti in tuttethe: “Lep perin” L'Identità.

Iniziativa per le mense scolastiche : Save the Children chiede un intervento per garantire equità - Le cause di questa carenza sono molteplici, ma una delle più influenti è la presenza di una cultura tradizionalmente orientata verso il modello familiare che prevede che siano le madri a preparare i pasti in casa. Ultimo aggiornamento il 16 Ottobre 2024 da Marco Mintillo Facebook WhatsApp Twitter . (Gaeta.it)

Alimentazione - Save the Children : "Lep per garantire mense scolastiche in primarie" - “La mensa scolastica è uno strumento molto efficace perché garantisce un pasto sano ed equilibrato a tutti i bambini e le bambine, compresi quelli in povertà assoluta - aggiunge Inverno - È poi anche un potente strumento di socializzazione, di contrasto alle disuguaglianze e per combattere la dispersione scolastica. (Liberoquotidiano.it)