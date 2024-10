Gaeta.it - A Milano un convegno su violenza di genere: calano i delitti, aumentano le denunce di stalking

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'analisi delladiha preso una piega significativa in un recentetenutosi a, dal titolo "Contrastare ladi: normative e strumenti". Organizzato dall'Osservatorio Metropolitano in collaborazione con il governatore dei Lions –Città Metropolitana Rossella Vitali e l'Istituto dei Ciechi, l'incontro ha messo in luce una nuova tendenza: nonostante la diminuzione deigravi, si registra un incremento dei reati "spia", come molestie e. Questo cambiamento negli indicatori disuggerisce che le donne stanno diventando sempre più consapevoli della possibilità di denunciare comportamenti abusivi, apportando un importante passo in avanti nella lotta contro ladi