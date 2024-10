A Milano avere un lavoro non basta: chi sono i nuovi poveri (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Milano, 16 ottobre 2024 – A Milano numero di chi non ha lavoro è in diminuzione ma si consolida invece quello di chi, pur avendo una occupazione, non riesce ad arrivare a fine mese. A registrare questo dato sul fenomeno del 'lavoro povero' è il rapporto 2023 sulle povertà nella diocesi ambrosiana realizzato dall'Osservatorio Caritas, che ha preso in considerazione i dati di 168 centri di ascolto (sui circa 400 presenti) e i tre servizi diocesani dedicati a migranti, senza tetto e orientamento al lavoro. A centri e servizi sono arrivate 59.354 richieste di aiuto, con un aumento del 24% rispetto al 2022. Questo in parte per l'aumento dei punti di ascolto, ma anche per l'aumento dei bisogni, sempre più variegati. sono state 17.238 le persone aiutate, anche queste in aumento del 17,9%. La maggior parte, ovvero il 69,9% ha problemi di reddito, il dato più alto mai registrato. Ilgiorno.it - A Milano avere un lavoro non basta: chi sono i nuovi poveri Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – Anumero di chi non haè in diminuzione ma si consolida invece quello di chi, pur avendo una occupazione, non riesce ad arrivare a fine mese. A registrare questo dato sul fenomeno del 'povero' è il rapporto 2023 sulle povertà nella diocesi ambrosiana realizzato dall'Osservatorio Caritas, che ha preso in considerazione i dati di 168 centri di ascolto (sui circa 400 presenti) e i tre servizi diocesani dedicati a migranti, senza tetto e orientamento al. A centri e serviziarrivate 59.354 richieste di aiuto, con un aumento del 24% rispetto al 2022. Questo in parte per l'aumento dei punti di ascolto, ma anche per l'aumento dei bisogni, sempre più variegati.state 17.238 le persone aiutate, anche queste in aumento del 17,9%. La maggior parte, ovvero il 69,9% ha problemi di reddito, il dato più alto mai registrato.

