A Digione 37 Paesi firmano una dichiarazione a sostegno del vino

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Riduzione delle superfici vitate, cambiamento delle modalità di consumo, rallentamento degli scambi commerciali. Le sfide del mondo del, a livello globale, sono ben note, sono diversificate e per molti versi collegate alla crisi climatica. Lo hanno evidenziato 37produttori di, aderenti all'Oiv, riuniti adall'11 al 13 ottobre scorsi. Le delegazioni ministeriali presenti alla riunione politica convocata in Francia hanno firmato unacongiunta in cui riconoscono il ruolo centrale dell'Oiv-Organizzazione internazionale della vigna e del, nell'anno del suo centenario. Il documento sottolinea l'importanza di guidare e sostenere la filiera delper trasformare le attuali sfide in opportunità future. E di trovare soluzioni condivise e comuni appoggiandosi all'esperienza dell'Oiv, sia dal punto di vista tecnico sia da quello scientifico.