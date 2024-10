A Cameri torna la 45esima Castagnata Alpina (Di mercoledì 16 ottobre 2024) torna la tradizionale Castagnata Alpina a Cameri.Il programma: 17 ottobreOre16.30 Inizio CastagnataOre 18.30 Aperitivo (consigliata prenotazione)Ore 20.00 A cena senza fretta (turno unico; non si effettua asporto) Necessaria prenotazione entro il 15 ottobre)Menù: Bagna Cauda e Novaratoday.it - A Cameri torna la 45esima Castagnata Alpina Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)la tradizionale.Il programma: 17 ottobreOre16.30 InizioOre 18.30 Aperitivo (consigliata prenotazione)Ore 20.00 A cena senza fretta (turno unico; non si effettua asporto) Necessaria prenotazione entro il 15 ottobre)Menù: Bagna Cauda e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Torna a Novara la Castagnata Alpina - Torna la tradizionale Castagnata Alpina. Sabato 19 e domenica 20 ottobre, dalle 10 alle 20, in piazza Duomo a Novara, le Penne Nere offriranno castagne di Cune, vin brulè e brumela analcolico per raccogliere fondi. . (Novaratoday.it)

Torna la Castagnata di Sampierdarena : pomeriggio di caldarroste in compagnia - La Pro Loco di Sampierdarena San Teodoro organizza la Castagnata di Sampierdarena in largo Gozzano, sabato 12 ottobre dalle ore 14 alle 20. Pomeriggio dedicato ai sapori autunnali con gustose caldarroste per tutti. (Genovatoday.it)