Vuelta a España 2025, si parte dal Piemonte: il probabile percorso (Di martedì 15 ottobre 2024) Nella giornata di ieri ha trovato conferma l’indiscrezione che si portava avanti da un po’ di tempo; dopo il Tour de France di questa stagione, anche la Vuelta a España 2025 partirà dall’Italia. Precisamente dal Piemonte, che accoglierà dunque la grande partenza dellla corsa spagnola. La Regione ha stanziato sette milioni di euro per ospitare la gara iberica, che partirà il prossimo 23 agosto 2025. Secondo indiscrezioni, riportate da TorinoCronaca, la prima frazione vedrà il gruppo partire dalla Reggia di Venaria Reale, la stessa partenza del Giro di quest’anno, concludendosi in volata a Novara. Seconda frazione mossa, da Cherasco ad Alba, mentre la terza frazione dovrebbe essere teatro del primo arrivo in salita, nei dintorni di Ceres, permettendo così il primo scossone in classifica generale. Oasport.it - Vuelta a España 2025, si parte dal Piemonte: il probabile percorso Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nella giornata di ieri ha trovato conferma l’indiscrezione che si portava avanti da un po’ di tempo; dopo il Tour de France di questa stagione, anche lapartirà dall’Italia. Precisamente dal, che accoglierà dunque la grandenza dellla corsa spagnola. La Regione ha stanziato sette milioni di euro per ospitare la gara iberica, che partirà il prossimo 23 agosto. Secondo indiscrezioni, riportate da TorinoCronaca, la prima frazione vedrà il gruppo partire dalla Reggia di Venaria Reale, la stessanza del Giro di quest’anno, concludendosi in volata a Novara. Seconda frazione mossa, da Cherasco ad Alba, mentre la terza frazione dovrebbe essere teatro del primo arrivo in salita, nei dintorni di Ceres, permettendo così il primo scossone in classifica generale.

