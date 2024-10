Volley femminile, Roma per completare l’opera in Croazia: servono due set per i sedicesimi di Challenge Cup (Di martedì 15 ottobre 2024) Vista la partita di andata l’impressione è che si tratterà soltanto di una formalità ma le partite sono tutte da giocare e Roma non si può concedere distrazioni nel ritorno della sfida dei trentaduesimi di finale di Challenge Cup sul campo delle croate del Kelteks Karlovac, sconfitte in tre set e in poco meno di un’ora all’andata dalla squadra di Giuseppe Cuccarini. Rispetto alla sfida di andata la novità è che la squadra Romana ha subito la prima sconfitta ufficiale della stagione, perdendo 3-0 la sfida sul difficile campo di Milano, una delle candidate alla conquista dello scudetto femminile. Seppure prima della stella Paola Egonu la squadra milanese ha comunque dominato l’incontro mettendo a più ripresa una Roma che non è riuscita a trovare la chiave per contrastare la formazione di Lavarini. Oasport.it - Volley femminile, Roma per completare l’opera in Croazia: servono due set per i sedicesimi di Challenge Cup Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Vista la partita di andata l’impressione è che si tratterà soltanto di una formalità ma le partite sono tutte da giocare enon si può concedere distrazioni nel ritorno della sfida dei trentaduesimi di finale diCup sul campo delle croate del Kelteks Karlovac, sconfitte in tre set e in poco meno di un’ora all’andata dalla squadra di Giuseppe Cuccarini. Rispetto alla sfida di andata la novità è che la squadrana ha subito la prima sconfitta ufficiale della stagione, perdendo 3-0 la sfida sul difficile campo di Milano, una delle candidate alla conquista dello scudetto. Seppure prima della stella Paola Egonu la squadra milanese ha comunque dominato l’incontro mettendo a più ripresa unache non è riuscita a trovare la chiave per contrastare la formazione di Lavarini.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dove può arrivare la Roma Volley Club in Challenge Cup? - La SMI Roma Volley vince e convince all’esordio assoluto in CEV Challenge Cup 2025, regolando per 3-0 le croate del Kelteks Karlovac nella gara di andata dei 32esimi di finale. Dopo la conquista della WEVZA Cup, la squadra di coach Cuccarini dimostra di essersi meritata il pass per la terza... (Today.it)

Volley femminile - Roma con un piede nei 16mi di Challenge Cup! Travolto in meno di un’ora il Karlovac - Karlovac risponde con Kovac alzatrice, ben presto sostituita da Pavlakovic, Kenjalo opposta, Malovic e Malnar in banda, al centro Banjavcic e Burdelez con Grgic libero. E’ bastata meno di un’ora al Roma Volley per sbarazzarsi del Kelteks Karlovac nell’andata dei 32mi di finale della Challenge Cup. Il tecnico capitolino fa qualche cambio rispetto al debutto in campionato con Talmassons inserendo ... (Oasport.it)

Karlovac-Roma in tv : data - orario e diretta streaming ritorno trentaduesimi Challenge Cup femminile 2025 volley - it vi terrà aggiornati con una diretta testuale con il punteggio aggiornato in tempo reale, oltre a risultato e cronaca al termine per non perdersi alcuna emozione. D’altra parte, le Wolves non partono di certo battute e vanno a caccia di un’altra grande prestazione per proseguire l’avventura nella terza competizione continentale per club. (Sportface.it)