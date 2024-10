Villa Fiorelli Street Food (Di martedì 15 ottobre 2024) Dal 25 al 27 ottobre torna a Villa Fiorelli lo Street Food. Il Festival targato TTS Food, infatti, farà tappa nell'area pedonale del parco situatonel cuore del quartiere Appio Latino -Tuscolano.25 Street chef prepareranno in diretta ricette della tradizione ma anche gustose sorprese. Sarà un Romatoday.it - Villa Fiorelli Street Food Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Dal 25 al 27 ottobre torna alo. Il Festival targato TTS, infatti, farà tappa nell'area pedonale del parco situatonel cuore del quartiere Appio Latino -Tuscolano.25chef prepareranno in diretta ricette della tradizione ma anche gustose sorprese. Sarà un

Il "Street Food Truck Festival" fa tappa a Medicina - Dal 18 al 20 ottobre Il "Street Food Truck Festival" animerà le vie di Medicina. Un weekend ricco di iniziative con lo Street Food che torna per le strade del centro storico di Medicina. Anche quest’anno i “furgoni itineranti” arriveranno in via Libertà e Piazza Garibaldi per portare le... (Bolognatoday.it)

Arancino messinese : scopri la ricetta originale per e i segreti del famoso street food siciliano - Croccante fuori e morbido dentro, l’arancino messinese offre. L’arancino messinese è una delle più celebri delizie della Sicilia e un'icona della città dello Stretto. Questo street food irresistibile non è solo un piacere per il palato, ma racchiude in sé tutta la tradizione gastronomica di Messina. (Gazzettadelsud.it)

A Frosinone i mercati internazionali : street food da tutto il mondo - A Frosinone arrivano i mercati internazionali, evento organizzato da Regioni d’Europa con il patrocinio del Comune di Frosinone (assessorato al commercio di Valentina Sementilli). Dal 18 al 20 ottobre, via Aldo Moro (venerdì dalle 16 alle 24; sabato e domenica dalle 9 alle 24) ospiterà oltre 75... (Frosinonetoday.it)