Verso Empoli-Napoli con Gigi Cagni (Di martedì 15 ottobre 2024) Verso Empoli-Napoli: l'ex tecnico dei toscani Gigi Cagni è intervenuto a Radio Punto Nuovo. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione 'Punto Nuovo Sport'. "Il Napoli non avrà problemi delle cosiddette 'gare trappola' con Conte in panchina. E' un allenatore che ottiene tutto quello che vuole dai suoi ragazzi e vedremo un Napoli sempre aggressivo e concentrato. Lo vedrete sempre! Tutto il resto poi dipende dai singoli e dal loro valore individuale". Il Napoli e i moduli Il cambio modulo di Conte? Solo in Italia si crede che la tattica faccia la differenza Il vero merito di un allenatore è quello di far rendere al meglio i calciatori che si ha a disposizione. E Antonio sta facendo questo con i suoi, senza scervellarsi troppo.

Empoli-Napoli - Pezzella : “Possiamo fare risultato con le grandi” - Giuseppe Pezzella, esterno dell’Empoli, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del prossimo match contro il Napoli. Il giocatore dell’Empoli Giuseppe Pezzella ha parlato ai microfoni … L'articolo Empoli-Napoli, Pezzella: “Possiamo fare risultato con le grandi” proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Empoli-Napoli - Conte è avvisato : il messaggio è netto - Il terzino italiano è infatti cresciuto nel capoluogo campano ed è anche un grande tifoso azzurro: Sono cresciuto lì, è la mia città che amo, quindi Napoli per me significa tantissimo e la squadra ovviamente la tifo fin da quando sono bambino. La testa per il momento è rivolta all’insidiosissima trasferta di Empoli, squadra che concede pochissimo all’avversario e ancora imbattuta in questo avvio ... (Spazionapoli.it)

Bruscolotti avverte : “Orario Empoli-Napoli? Una fregatura per i due allenatori. Ecco il vero obiettivo degli azzurri” - Intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, il noto ex difensore ha commentato: “L’orario delle 12. L’obiettivo stagionale è raggiungere la Champions League. Se si continua a giocare con questa spensieratezza, il Napoli potrebbe davvero centrare il suo traguardo”. 30 può essere un insidia per il Napoli nella partita contro l’Empoli? L’orario è una fregatura per i due allenatori. (Napolipiu.com)