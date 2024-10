Calciomercato.it - Uno dal Milan e l’altro tolto all’Inter: doppio colpo Giuntoli a gennaio per la Juve

(Di martedì 15 ottobre 2024) Lantus prepara investimenti importanti sul mercato: aall’assalto die Inter I vari giocatori impegnati con le loro nazionali stanno tornando gradualmente ai club di appartenenza e si può così iniziare a preparare gli appuntamenti del weekend, con la ripresa del campionato di Serie A. Al lavoro, naturalmente, anche lantus, che è attesa sabato, allo Stadium, da un confronto molto importante contro la Lazio, per dare una impennata al suo rendimento e stabilizzarsi nelle situazioni di testa. Ma come sappiamo, i problemi per Thiago Motta non mancano. Cristiano(fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it I bianconeri sfideranno un avversario piuttosto in forma e dovranno farlo di una situazione di sostanziale emergenza. Fuori causa per motivi vari McKennie, Koopmeiners, Nico Gonzalez, Conceicao, più i lungodegenti Bremer e Milik.