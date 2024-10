Turismo, è «Campaniamania»; gli operatori turistici: investiamo (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono arrivati da Brasile, Stati Uniti, Cina, Svizzera e Canada e si sono innamorati. Un amore a prima vista che potrebbe portare frutto entro il 2025. I sei operatori turistici invitati dalle Ilmattino.it - Turismo, è «Campaniamania»; gli operatori turistici: investiamo Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono arrivati da Brasile, Stati Uniti, Cina, Svizzera e Canada e si sono innamorati. Un amore a prima vista che potrebbe portare frutto entro il 2025. I seiinvitati dalle

DMO Borghi Etruschi lancia tour formativi per operatori culturali e turistici - La partecipazione è gratuita ma richiede una prenotazione anticipata per garantire un’esperienza formativa di qualità. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. . Francesca Toto, Destination Manager, sottolinea l’importanza di questi incontri: “I nostri educational sono concepiti per immergere i ... (Ilfaroonline.it)

E' la settimana del Ttg - in Fiera anche 80 operatori turistici dell’Emilia Romagna con le nuove proposte - La manifestazione di riferimento per la promozione del turismo a livello mondiale, alla Fiera di Rimini da mercoledì 9 a venerdì 11 ottobre, è una. . . L’Emilia Romagna si presenta anche quest’anno al 61esimo Ttg Travel Experience 2024 con la sua variegata offerta turistica per la stagione 2024-2025. (Riminitoday.it)

Amalfi - nuovi corsi di formazione per gli operatori turistici : pubblicato avviso per individuare i docenti - Due corsi di lingue straniere - inglese e spagnolo - e un corso in marketing e management delle attivita? extralberghiere saranno promossi da gennaio a marzo 2025 dal Comune di Amalfi, guidato dal sindaco Daniele Milano che ha bandito un avviso pubblico utile all’individuazione di specifiche... (Salernotoday.it)