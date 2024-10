Trova la figlia 14enne scomparsa in auto con un 67enne: padre gli spara e lo uccide in Usa (Di martedì 15 ottobre 2024) Un tragico episodio si è verificato martedì 8 ottobre a Cabot, nella contea di Lonoke, nello stato dell’Arkansas, quando un padre ha ucciso il presunto stalker della figlia. La vicenda ha suscitato grande interesse pubblico, e molte domande sono emerse sulla linea sottile tra legittima difesa e vendetta. La scomparsa della figlia e lo scontro fatale La vicenda ha avuto inizio quando Aaron Spencer, un uomo di 36 anni, ha denunciato la scomparsa della figlia 14enne alla polizia. Dopo la segnalazione, Spencer stava rientrando a casa quando ha notato un’auto sospetta: a bordo si Trovavano la figlia e Michael Fosler, un 67enne ex assistente scolastico. Secondo il racconto della polizia, lo scontro tra Spencer e Fosler è culminato in una violenta sparatoria che ha portato alla morte di Fosler. Thesocialpost.it - Trova la figlia 14enne scomparsa in auto con un 67enne: padre gli spara e lo uccide in Usa Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Un tragico episodio si è verificato martedì 8 ottobre a Cabot, nella contea di Lonoke, nello stato dell’Arkansas, quando unha ucciso il presunto stalker della. La vicenda ha suscitato grande interesse pubblico, e molte domande sono emerse sulla linea sottile tra legittima difesa e vendetta. Ladellae lo scontro fatale La vicenda ha avuto inizio quando Aaron Spencer, un uomo di 36 anni, ha denunciato ladellaalla polizia. Dopo la segnalazione, Spencer stava rientrando a casa quando ha notato un’sospetta: a bordo sivano lae Michael Fosler, unex assistente scolastico. Secondo il racconto della polizia, lo scontro tra Spencer e Fosler è culminato in una violentatoria che ha portato alla morte di Fosler.

