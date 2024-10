Traffico Roma del 15-10-2024 ore 10:30 (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità oggi e domani 16 ottobre nell’area del Portico di Ottavia cerimonie commemorative per la ottantunesimo anniversario della deportazione degli Ebrei di Roma sul piano della viabilità divieti di sosta e possibili chiusure nell’aria del Portico di Ottavia rallentamenti alla viabilità al pinciano proseguono i lavori urgenti in via Giacomo Puccini la strada è chiusa tra corso di taglio e Via Pinciana su disposizione dei Vigili del Fuoco deviate 7 linee del trasporto pubblico a Monteverde lavori a via di Donna Olimpia tra via Giovanni Filippo Ingrassia e via Vitellia restringimento di carreggiata inoltre tra via Abate ugone via Vitellia divieto di transito dalle 21 alle 6 sul tratto di strada interessato dei lavori previsti anche divieti di sosta in centro per un evento nella sede della FAO al Circo Massimo ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-10-2024 ore 10:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 15 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità oggi e domani 16 ottobre nell’area del Portico di Ottavia cerimonie commemorative per la ottantunesimo anniversario della deportazione degli Ebrei disul piano della viabilità divieti di sosta e possibili chiusure nell’aria del Portico di Ottavia rallentamenti alla viabilità al pinciano proseguono i lavori urgenti in via Giacomo Puccini la strada è chiusa tra corso di taglio e Via Pinciana su disposizione dei Vigili del Fuoco deviate 7 linee del trasporto pubblico a Monteverde lavori a via di Donna Olimpia tra via Giovanni Filippo Ingrassia e via Vitellia restringimento di carreggiata inoltre tra via Abate ugone via Vitellia divieto di transito dalle 21 alle 6 sul tratto di strada interessato dei lavori previsti anche divieti di sosta in centro per un evento nella sede della FAO al Circo Massimo ...

Caos traffico : Teramo e L'Aquila sempre più isolate da Roma e la Costa. Strategia o incompetenza? - Oltre al traffico rallentato, l’impatto sulla sicurezza stradale preoccupa non poco, con molti che considerano questa riduzione delle corsie un punto critico che potrebbe abbassare significativamente il livello. . Il caos sulle strade che collegano Teramo alla costa e ai principali centri come Roma e L’Aquila è destinato a peggiorare nei prossimi 45 giorni, a causa di importanti lavori di ... (Abruzzo24ore.tv)

Traffico Roma del 15-10-2024 ore 10 : 00 - luceverde. it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma. Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto al momento troviamo code a tratti in entrata a Roma sul tetto Urbano della A24 tratto torcervara hai la tangenziale est per traffico i lavori sulla stessa tangenziale Tra le uscite via dei Monti Tiburtini e viale ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 15-10-2024 ore 09 : 30 - luceverde. it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma. Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto al momento troviamo code a tratti in entrata a Roma sul tetto Urbano della A24 tratto torcervara hai la tangenziale est per traffico i lavori sulla stessa tangenziale Tra le uscite via dei Monti Tiburtini e viale ... (Romadailynews.it)