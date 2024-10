Torna Festivalori, il festival dedicato alla finanza etica che aiuta a leggere la quotidianità (Di martedì 15 ottobre 2024) Dall’analisi della “finanza armata”, cioè come banche e fondi di investimento sostengono il settore bellico, al welfare aziendale dove si investe nel benessere di chi lavora, fino all’assedio del sociale, con il Terzo settore costretto a muoversi tra criminalità, mercato e politica. Sono i temi Modenatoday.it - Torna Festivalori, il festival dedicato alla finanza etica che aiuta a leggere la quotidianità Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Dall’analisi della “armata”, cioè come banche e fondi di investimento sostengono il settore bellico, al welfare aziendale dove si investe nel benessere di chi lavora, fino all’assedio del sociale, con il Terzo settore costretto a muoversi tra criminalità, mercato e politica. Sono i temi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

FOTO/ Ritorna il settore giovanile a Guardia Sanframondi : battesimo coi cugini della Valle Telesina - it. Una bellissima giornata che ha coinvolto anche un numeroso pubblico, fatto di genitori, appassionati e curiosi. Gare dei più giovani su sei campi nella prima parte e altre partite dei più grandi nel pomeriggio. E quel qualcosa, con un pizzico di spregiudicatezza e rischio, è stato messo in piedi: un settore giovanile che abbraccia tutte le categorie ad eccezione dei Giovanissimi. (Anteprima24.it)

Teate rivive emozionando torna con un corso di formazione di alto livello per i professionisti del settore turistico - Dall'11 al 15 novembre torna Teate rivive emozionando (Tre), il progetto di Confesercenti provinciale di Chieti con un nuovo format: un corso di formazione dal titolo "Buoni turismi per una buona crescita", dedicato alla valorizzazione del centro storico di Chieti, realizzato in collaborazione... (Chietitoday.it)

A tarda sera l’attesissima trimestrale di Nvidia. Cartina di tornasole per il settore dell’intelligenza artificiale - Ecco quindi che i dati attesi oggi assumono un significato che va oltre lo stato di salute della società che li presenta. Il colosso dei chip e delle schede video è il titolo simbolo della nuova frontiera tecnologica, l’intelligenza artificiale. Per intenderci se gli utili dovessero essere di 14 miliardi (comunque un risultato eccezionale in valori assoluti) la reazione dei mercati sarebbe ... (Ilfattoquotidiano.it)