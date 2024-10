Tlc, Labriola (Tim): “Ok a operatori telefonici paneuropei, ma norme uguali per tutti” (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Sono d'accordo con l'idea della creazione di operatori telefonici paneuropei, ma servono delle norme uguali per tutti". Lo ha affermato oggi Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim, durante il suo intervento al convegno ComoLake 2024, in corso a Cernobbio. "La parità delle regole è un punto fondamentale – ha aggiunto Labriola – perché va L'articolo Tlc, Labriola (Tim): “Ok a operatori telefonici paneuropei, ma norme uguali per tutti” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Sono d'accordo con l'idea della creazione di, ma servono delleper". Lo ha affermato oggi Pietro, amministratore delegato di Tim, durante il suo intervento al convegno ComoLake 2024, in corso a Cernobbio. "La parità delle regole è un punto fondamentale – ha aggiunto– perché va L'articolo Tlc,(Tim): “Ok a, maper” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

