The Penguin fa la storia: l'episodio 4 è uno dei meglio recensiti di sempre (Di martedì 15 ottobre 2024) L'ultimo episodio della miniserie ambientata nel mondo di The Batman è stato uno dei più seguiti e apprezzati di sempre L'ultimo episodio della miniserie The Penguin della HBO ha ottenuto un nuovo record di spettatori. Domenica scorsa, è stato trasmesso il quarto episodio dello spin-off di The Batman, intitolato "Cent'Anni", incentrato sulla Sofia Falcone interpretata da Cristin Milioti. L'episodio ricorda il periodo trascorso dal personaggio al manicomio di Arkham, dove è stata rinchiusa dopo essere stata incastrata per gli omicidi del Boia. Secondo Deadline, l'episodio incentrato su Sofia Falcone ha ottenuto 1,7 milioni di spettatori multipiattaforma negli Stati Uniti, diventando la prima serata più vista dello show. Si tratta inoltre di un aumento del 21,42% rispetto ai record di spettatori

The Penguin - episodio 4 : 11 easter eggs e riferimenti alla DC - Relazione tra Carmine e Alberto © HBOScontento delle feste, dell’irresponsabilità e del generale disinteresse di Alberto per l’azienda di famiglia, Carmine rivela di volere che sia Sofia a prendere il suo posto piuttosto che suo figlio. In quanto tale, è un membro di spicco della galleria delle canaglie di Batman e sarebbe molto interessante vederlo nel futuro della Gotham di Matt Reeves. (Cinefilos.it)

The Penguin : trailer dell’episodio 5 - Un’altra parte importante della sua storia sarà Sofia di Cristin Milioti, anche se non si sa molto del suo personaggio, Farrell ha rivelato: “Sono due sopravvissuti che sono stati immersi in mondi di doppiezza, sconfitta e violenza”, e ha aggiunto: “Sono molto sospettosi. . Il trailer arriva dopo il debutto dell’episodio 4, avvenuta nella notte e che questa sera debutterà in prima serata su SKY. (Cinefilos.it)

The Penguin episodio 4 : recap e spiegazione del finale - Cosa farà Sofia Falcone in seguito in The Penguin? Rivendicare l’attività di famiglia per sé e vendicarsi di Oz Cristin Milioti è Sofia Falcone nel quarto episodio di The Penguin – Foto di MaxInnanzitutto, i corpi dei Falcone dovranno essere sgomberati e Sofia avrà bisogno di un alibi convincente per farla franca con l’omicidio di massa della famiglia. (Cinefilos.it)