Tesla, i robot Optimus sono stati guidati da esseri umani (Di martedì 15 ottobre 2024) Hanno servito da bere ai tavoli, camminato fra gli ospiti ed eseguito passi di danza. Gli Optimus, androidi presentati da Tesla durante l'evento We, robot a Los Angeles, hanno stupito il pubblico poiché sembravano capaci di muoversi e interagire con la gente del tutto autonomamente. Come ha spiegato The Verge, tuttavia, non è proprio così: dietro le quinte, infatti, hanno lavorato alcuni operatori in carne e ossa che hanno fornito assistenza alle macchine anche per rispondere alle domande in modo apparentemente naturale. La scoperta getta dunque nuovi dubbi sugli effettivi progressi dell'azienda nel campo dell'automazione. È più probabile che il patron Elon Musk abbia voluto infatti inserirli nella presentazione per mantenere alto l'interesse degli investitori piuttosto che per anticipare nuove funzionalità. Gli androidi Optimus di Tesla (Getty Images).

